Continuar a ler

Luka Djordjevic e Alexander Kokorin destacaram-se com hat tricks, enquanto Robert Mak e Sergei Zuykov bisaram. Já Ibrahim Tsallagov, Pavel Mogilevets e Leon Musaev e Danny completaram a goleada, num encontro que durou apenas 80 minutos.



Destaque para o facto de o guardião Mikhail Kerzhakov, do Zenit, ter começado a segunda parte na baliza do Sohar, acabando depois por trocar com Egor Baburin (que começou o jogo pela equipa russa) aos 62'. Luka Djordjevic e Alexander Kokorin destacaram-se com hat tricks, enquanto Robert Mak e Sergei Zuykov bisaram. Já Ibrahim Tsallagov, Pavel Mogilevets e Leon Musaev e Danny completaram a goleada, num encontro que durou apenas 80 minutos.Destaque para o facto de o guardião Mikhail Kerzhakov, do Zenit, ter começado a segunda parte na baliza do Sohar, acabando depois por trocar com Egor Baburin (que começou o jogo pela equipa russa) aos 62'.

Com Luís Neto de início (e como capitão), a formação orientada por Mircea Lucescu já vencia ao intervalo por 7-0. Na segunda parte, com Danny na equipa, o Zenit marcou outros sete golos, com o português a fechar as contas, voltando aos golos após longa paragem por lesão - o médio tinha regressado aos jogos na segunda-feira.