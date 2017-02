Nem tudo é mau para Portugal, que luta com a Rússia pelo 6º lugar no ranking da UEFA. O Rostov eliminou o Sparta (bastou-lhe um empate), juntando-se ao Krasnodar nos ‘oitavos’, mas o Zenit foi afastado pelo Anderlecht (o 3-1 não chegou devido à regra dos golos fora). O antigo país dos czares ficou assim só com dois clubes na Europa (não tem representantes na Champions), tantos quantos Portugal, que deposita as esperanças em Benfica e FC Porto.Caso não recupere o 6º posto, o que parece muito difícil, em 2018/19 Portugal só colocará uma equipa diretamente na fase de grupos e outra na 3ª pré-eliminatória.O Zenit tinha perdido por 2-0 em Bruxelas e chegou a ter pé e meio nos ‘oitavos’ quando Giuliano (78’) o colocou a vencer por 3-0. Um cabeceamento de Thelin (90’), ao cair do pano, deitou tudo a perder para os russos, que alinharam com Neto e Danny (não era titular desde 16 de abril de 2016). O sorteio dos ‘oitavos’ terá lugar hoje em Nyon já só com uma equipa espanhola, após as quedas de Athletic e Villarreal.