A saída de Modric também foi abordada pelo treinador merengue, que procurava mais equilibrio na partida com a entrada de Vázquez"Metemos o Lucas Vázquez na linha, defender um pouco mais juntos e ter mais equilibrio. Isso não significa que demos um passo atrás para esperar o rival, mas sim o contrário: foi para ter mais equilibrio porque estávamos um pouco mais lentos na segunda parte, sobretudo no final. Com os dois na frente tinhamos que estar mais juntos no meio campo e metemos o Isco e o Morata no final porque o Cristiano [Ronaldo] e o Gareth [Bale] tinham dado muito. Quando corres para cima é um pouco difícil. O Isco e o Morata fizeram-no muito bem", analisou.Relativamente à paragem no campeonato para os compromissos com as seleções, Zidane não quis comentar, afirmando apenas que precisará de todos os jogadores quando regressarem, já que serão disputados nove jogos em 25 dias."Que não joguem o segundo jogo? Não me vou meter na questão se têm de voltar antes ou não, vão com a seleção e não podemos mudar isso. Eu vou descansar, eles não, mas é o que há. Quando voltarem da seleção teremos nove jogos em 25 dias e aí vamos jogar tudo. Somos 24 e vamos precisar de todos, certamente, estou convencido disso. Mas disto da seleção não vou falar com ninguém", afirmou.Zidane ainda fez referência ao guardião do Real Madrid, que continua a receber as críticas dos adeptos: "Já faz tempo que se encerrou esse debate para nós: estamos com o Keylor. Os três guarda redes trabalham muito bem. Há momentos em que te podes equivocar e hoje fez defesas e pontuamos, entre outras coisas, graças ao Keylor", frisou o técnico merengue.