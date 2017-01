Continuar a ler

"Quando ouves as perguntas que fazem, até parece que estamos em último a jogar para não descer. No fim de contas, o que se passa no balneário é normal, há preocupação quando há lesões e quando perdes um jogo, mas não estou preocupado, vou continuar a fazer o que tenho feito e a equipa está muito animada", atirou o técnico.



Quanto ao jogo com o Celta, Zidane espera "um jogo muito bonito" mas "complicado pela desvantagem", no qual confirmou que contará com Cristiano Ronaldo, recuperado de lesão.



O treinador do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, criticou esta terça-feira a atmosfera negativa em torno do clube, que considerou ser criada pela comunicação social, dizendo que "parece que a equipa luta para não descer".O técnico referia-se às perguntas dos jornalistas durante a conferência de imprensa de antevisão da segunda mão dos quartos de final da Taça do Rei, disputada em Vigo frente ao Celta na quarta-feira (20h15), no qual os merengues tentam recuperar de uma desvantagem de 2-1.

Autor: Lusa