"Esta vez vai demorar menos a recuperar a forma, porque a lesão não foi muito longa. Agora há que recuperá-lo a 100%. Mas creio que não vai necessitar muito tempo para recuperar a forma. Eu já o vejo bem", destacou.



Bale lesionou-se no gémeo da perna esquerda em setembro, durante um jogo da Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund (3-1). O antigo jogador não revelou se Bale será convocado para o jogo de sábado com o Málaga, para a liga espanhola, e disse ainda que o capitão dos merengues, Sergio Ramos, está em dúvida.



Sobre o Málaga, Zidane considera que não vai ser um adversário fácil. "Vem de ganhar dois jogos. É uma equipa que não merece estar tão abaixo na tabela. Estão a jogar bastante bem. Sabemos que vai ser outro jogo difícil, no qual teremos de jogar muito bem. É o que vamos", concluiu.

Zinedine Zidane ainda desconhece o tempo de recuperação de Gareth Bale. Na antevisão do encontro frente ao Málaga, agendado para este sábado, o treinador do Real Madrid sublinha a importância do extremo galês que regressou esta sexta-feira aos treinos dois meses depois da lesão."Sabemos aquilo que o Gareth Bale nos pode dar. É muito forte, muito potente, muito bom tecnicamente. Trabalha muito e nos jogos que jogou no Madrid fê-lo muito bem. Fala-se muito das suas lesões, mas é um jogador muito importante para nós. Não sei quando vai jogar, veremos quando volta à equipa", afirmou, considerando que não vai demorar muito tempo a recuperar.

Autor: Bruno Dias