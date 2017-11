Zinedine Zidane abordou os 10 pontos que separam agora o Real Madrid do líder Barcelona, após o empate dos merengues este sábado , recusando-se a atirar a toalha ao chão."Não [vejo o campeonato perdido], faltam muitos jogos. São muitos pontos sim, mas isto vai mudar, porque o Barcelona não vai pontuar sempre e nós temos de estar lá. Fizemos um bom jogo e faltou-nos o golo. Lamento pelos jogadores porque mereciam mais", referiu o treinador francês.O técnico admite que os adeptos possam estar desiludidos e com pouca esperança, mas garante que o Real vai lutar até ao fim pelo título: "Será a impressão de muita gente, mas não a minha. No futebol tudo muda rapidamente. Vamos continuar na luta. Por que não havemos de conseguir 'remontar' 10 pontos? Há que meter isso na cabeça, é esse o caminho a seguir. Aconteça o que acontecer, quando cheguei aqui estávamos a 10 pontos e acabámos a um. Vamos continuar e pensar que no futebol tudo pode acontecer".

Autor: Luís Miroto Simões