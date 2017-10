O Real Madrid voltou às vitórias no Santiago Bernabéu,, com um bis de Isco, isto depois da derrota de há duas semanas com o Bétis. Em declarações à Real Madrid TV, Zidane analisou algumas situações do jogo, mas também aproveitou para comentar o momento que Cristiano Ronaldo atravessa na liga espanhola."O Cristiano não está cansado, ele esteve muitos jogos fora. Está muito dececionado porque na liga ainda não marcou, mas o futebol é isto. O passe para o Isco é fenomenal. Espero que na próxima jornada a situação se altere", afirmouDesde que regressou à competição na liga espanhola, após os cinco jogos de suspensão devido à expulsão e consequente empurrão ao árbitro do Real Madrid-Barcelona, na Supertaça Espanhola, Cristiano Ronaldo ainda não marcou qualquer golo na La Liga.