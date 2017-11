Zidane foi questionado sobre Ronaldo e Sergio Ramos e não tem dúvidas

Zinedine Zidane admitiu que existiram diferentes opiniões entre o capitão Sergio Ramos Cristiano Ronaldo . Na sequência das declarações de ambos nas últimas semanas, o treinador francês saiu em defesa dos dois jogadores e acredita que a situação está resolvida."Sergio é muito inteligente, pode dizer o que quer. E Cristiano Ronaldo também. São ambos inteligentes e não sei há quanto tempo estão juntos mas a verdade é que ganharam muito. De vez em quando, pensam em coisas diferentes mas não se passa nada. Dentro do balneário, as coisas corrigem-se e estão sanadas. Não vai haver nenhum problema entre Cristiano Ronaldo e Sergio", afirmou, frisando a importância de ambos no plantel. "Tenho dois jogadores que são a história deste clube: Ramos e CR7. Ambos sabem o que nós jogamos e têm um enorme respeito. Depois dizem coisas diferentes, não se passa nada. Estamos tranquilos".