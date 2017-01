Cristiano Ronaldo com direito a uma autêntica 'guarda de honra'

O Real Madrid igualou este sábado o recorde de 39 jogos sem perder, da versão do Barcelona de 2015/16, ao golear o Granada , por 5-0, num encontro da Liga espanhola antecedido pela consagração de Cristiano Ronaldo. O internacional português recebeu das mãos de Francisco Gento a sua quarta Bola de Ouro, presenciada por Raymond Kopa, Michael Owen, Luis Figo, Ronaldo e Zinedine Zidane, que dedicou aos adeptos do Real Madrid.Na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro, Zidane disse que Ronaldo ainda merece conquistar mais troféus. "Cristiano Ronaldo ganhou mais que todos nós. É muito bom. Talvez mereça mais de quatro. Quando isto acabar vai dar conta que o que está a fazer é impressionante. Fico feliz com isso. Ele merece", referiu o treinador.

Autores: Sandra Lucas Simões e Lusa