"Todos os jogadores são muito bons, este plantel é espetacular. Os que têm jogador menos vezes rendem o mesmo do que os que jogam mais e isso tem vindo a ser muito importante para nós. Chegamos a esta fase bem no aspeto anímico e de 'p*** madre' [espetacularmente] em termos físicos", reforçou, comentando depois o facto de ter no plantel mais jogadores que conquistaram mais troféus na Liga dos Campeões do que na liga espanhola:



"A liga espanhola e um pouco mais díficil, é o título que todos querem [ganhar], e depois vem a Champions. É evidente que gostaria que já tivessemos garantido o título, mas não foi possível. A liga é muito dura e por isso é tão belo conquistá-la. Mas estamos todos realmente muito motivados e não vamos a baixar os braços até ao último minuto. Temos de estar concentrados neste jogo e entrar para ganhar, como sempre. Está no ADN deste clube."



A vertente física pesa em muitas equipas nesta altura da temporada, mas o Real Madrid é uma exceção e Cristiano Ronaldo um exemplo. Zinedine Zidane abordou a questão neste sábado, recorrendo a uma expressão coloquial espanhola de que parece gostar muito: 'p*** madre'."Atravessamos um grande momento, tanto animica como fisicamente. E o que é que posso dizer de Ronaldo? Está a jogar de forma fenomenal e atravessa um momento muito bom", começou por adiantar o treinador francês na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Málaga (domingo, 19 horas), no qual basta um empate aos merengues para garantir o título, classificando depois o internacional português como "a chave do sucesso" da equipa.