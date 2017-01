Continuar a ler

Zidane atribuiu a si toda a culpa da onda de lesões, numa altura em que tem Varane, Pepe, James Rodríguez, Bale, Modric, Marcelo e Carvajal de fora - já Cristiano Ronaldo, apesar dos problemas físicos, integra a lista de convocados para a visita ao Celta de Vigo."Trabalhamos quando podemos. E se temos de descansar, descansamos. É verdade que ultimamente há muitas lesões e eu sou o responsável. Os que jogam fazem o melhor. Não estou preocupado, vamos em frente. Gostaria de ter todos e incomoda-me ter muitos de fora, mas isto passa. Temos de contar com os que estão, mas acho que fisicamente estamos muito bem", defendeu-se.O técnico francês explicou que as lesões musculares que têm afetado o plantel pouco têm a ver com a carga de trabalho nos treinos, pois com jogos a cada três dias os treinos são muito limitados."Jogamos muito e treinamos menos. Fazemos mais recuperação. Tem sido assim. Com o pouco tempo que temos para trabalhar, fazemo-lo seguindo uma linha que vamos manter, porque estamos num bom momento", concluiu.Depois de perder em casa (2-1) com o Celta de Vigo, o Real Madrid discute na quarta-feira, na Galiza, um lugar nas meias-finais da Taça do Rei.