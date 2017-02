Continuar a ler

"Cada um é livre de dizer o que quiser, o importante é que eu o vejo bem, focado no dia-a-dia, concentrado no que faz. Cada um pode pedir mais a um futebolista como o Karim, eu estou contente com o trabalho dele", sublinhou o técnico francês na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nápoles dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.O técnico frisou que lhe custa ouvir críticas a Benzema tanto quanto a outros jogadores seus, não obstante a relação especial que tem com o compatriota, e salientou a combinação que existe entre o avançado francês e Cristiano Ronaldo."A ligação entre Karim e Cristiano é uma grande vantagem nossa. Quando se junta um terceiro jogador no ataque é muito importante para concluir as jogadas ofensivas. Gosto da estatística que juntos têm", referiu.Uma boa notícia para o técnico dos merengues é a recuperação do internacional galês Gareth Bale, indisponível desde a visita ao Sporting, na fase de grupos da Champions, devido a lesão, e que poderá vir a estar disponível para o campeonato."Veremos se entra na convocatória para o Nápoles ou no fim de semana, mas o mais importante é que está recuperado e junto da equipa. Sabemos que esteve três meses de fora e temos que ir com calma em relação a ele [Bale]", justificou o treinador.