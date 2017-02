Continuar a ler

Esta noite, diante do Nápoles, Zizou apostou na surpresa James Rodríguez, um trunfo no qual acertou em cheio: "É um jogador nosso e por isso coloquei-o em campo. Fez as coisas muito bem. Com a bola em posse deu-nos muita tranquilidade, especialmente na primeira parte. E, para mais, nos cruzamentos é muito bom. Fiquei contente pelo seu jogo, como o de todos", apontou.



O Real Madrid sai a vencer desta primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, graças a um triunfo por 3-1 diante do Nápoles, mas Zinedine Zidane aproveitou para deixar um alerta aos seus jogadores: a eliminatória não está fechada. Longe disso."Assim é o futebol. É pena que, jogando como fizemos desde o princípio, com esta intensidade, tenhámos sofrido golo. É um pouco lixado. Mas acabámos por marcar logo depois e entrámos no jogo. É um resultado lógico. Não é suficiente. Estamos outra vez a 50-50. Temos de lá ir e sabemos que nos vão complicar a missão. É o resultado que deu... Gostava de ter ficado com a baliza a zeros. É um bom resultado, mas não sentencia a eliminatória", adveriu o técnico.

Autor: Fábio Lima