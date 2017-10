Zinedine Zidane foi eleito pela FIFA o melhor treinador do Mundo, num prémio que distingue o rendimento do Real Madrid na temporada 2016/17.O técnico francês venceu a Liga espanhola e da Liga dos Campeões e, após ter sido considerado o segundo melhor treinador há um ano, atrás de Claudio Ranieri, desta vez, Zidane viu a excelente temporada que realizou coroada com este prémio.O treinador agradeceu aos seus jogadores pela conquista, num discurso em que falou em francês, italiano e espanhol. "Quero agradecer ao Real Madrid, por me ter dado a possibilidade de treinar estes jogadores, a este Cristiano [Ronaldo], Luka [Modric], Marcelo e Toni [Kroos]... Obrigado a todos. Há outros dois fenómenos aqui [Neymar e Messi] e graças a vocês conseguimos isto", salientou.