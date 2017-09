Cristiano Ronaldo já cumpriu os cinco jogos de castigo que o tiraram dos encontros da La Liga nas últimas semanas, mas está de regresso na quarta-feira, frente ao Betis, no Santiago Bernabéu. Uma situação que agrada (e muito) a Zidane."Não vamos estar a falar do castigo outra vez. Estamos muito satisfeitos que regresse e espero que seja a última vez que não possamos contar com ele. Vejo Cristiano feliz, porque o que ele gosta é de jogar e estar com os seus companheiros de equipa. Volta à Liga em casa e sabemos que todos gostam de jogar neste estádio", afirmou esta terça-feira o treinador do Real Madrid em conferência de imprensa de lançamento ao encontro de amanhã (21 horas) da 4.ª jornada.