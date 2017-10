As explicações de Zidane para a derrota em Girona

O Real Madrid perdeu por 2-1 com o Girona e está a 8 pontos do Barcelona mas Zidane acredita que tudo está em aberto na luta pelo título espanhol."Podemos dar a volta a isto. Faltam muitos jogos, não estou preocupado. Não houve falta de intensidade. Com trabalho, vamos ultrapassar", salien. Não houve falta de intensidade. Com trabalho, vamos ultrapassar", salientou o treinador na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.