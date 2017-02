Zinédine Zidane, técnico do Real Madrid, falou do caso de Isco na conferência de imprensa de antevisão ao embate frente ao Valencia, que se encontra em atraso. O médio espanhol continua a mostrar desagrado por não ser uma opção inquestionável para o treinador francês. O jogador dos blancos tem futuro incerto e cada vez mais se aponta para a sua saída do Real Madrid.Zidane não deixou de se mostrar agradado por ter Isco mas afirma que num plantel como o dos merengues é difícil escolher entre tantos craques. "Ele [Isco] sabe que eu conto com ele e que gosto dele enquanto jogador, mas tenho 24 jogadores muito bons. É complicado jogar e eles sabem. Quero que se saiba que quando tiro um jogador não quer dizer que tenha jogado mal. Não significa nada. É uma questão de rotação", afirmou.O técnico merengue mostrou-se compreensivo face às 'queixas' do médio mas nem por isso deverá mudar o seu sistema. "É normal, é compreensível que se queixe, mas não há problema. Ele também está muito concentrado no seu trabalho, e isso é que importa. Vocês [comunicação social] já sabem o que eu penso do Isco, mas insisto que tenho 24 jogadores muito bons. Mas só vão jogar os que estão mais ligados. É assim que vai ser até ao final da temporada", concluiu Zidane.