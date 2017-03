Continuar a ler

"Há que dar os parabéns aos jogadores. O sofrimento não é nenhuma novidade. Sabemos que temos de sofrer para conseguir algo. O jogo foi de uma intensidade tremenda e tivemos de ter paciência, porque não é fácil quando ficas a perder 1-0, mas conseguimos os três pontos e estamos satisfeitos", analisou o treinador.Por fim, o francês abordou o lance do golo do Betis, onde Keylor Navas ficou muito mal na fotografia. Para Zidane, são coisas que acontecem: "Faz parte do jogo. Pode errar, tal como todos. Mas depois salvou-nos. Prefiro destacar o apoio dos colegas. Demonstrou que tem muito caráter e personalidade, mesmo após ter cometido um erro. Nem sempre se pode defender tudo, mas no final salvou-nos com aquela defesa e compensou o erro".