Defesas: Carvajal, Vallejo, Varane, Nacho, Marcelo, Theo e Achraf



Médios: Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco e Ceballos



Avançados: Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez e Mayoral

O Real Madrid viajou na manhã desta segunda-feira para o Chipre onde, amanhã, irá defrontar o APOEL na 5.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. Zinedine Zidane convocou os 20 jogadores disponíveis no plantel, numa altura em que se vê a braços com as lesões dos guarda-redes Keylor Navas e Luca, além de Kovacic, Bale e Sergio Ramos.Recorde-se que o capitão dos merengues se lesionou no dérbi com o At. Madrid, mas não será submetido a uma intervenção cirúrgica , apesar de ter fraturado o nariz.