Alerta no Real Madrid ... ou não! Ronaldo falhou o último treino antes do jogo com o Eibar , da 26.ª jornada da liga espanhola (sábado, 15H15), mas Zinedine Zidane preferiu deixar um cenário otimista em aberto para o encontro de amanhã."Ressentiu-se um bocado e por isso é que não se treinou connosco. Todos os jogos são importantes, mas o mais importante é que ele esteja bem. Logo veremos o que vamos fazer a Cristiano", afirmou o técnico esta sexta-feira em conferência de imprensa.E prosseguiu, justificando a rotatividade que tem levado a cabo na sua equipa. "Vou sempre fazer o mesmo. Tenho 24 jogadores e são todos importantes, isso não vai mudar. Por isso, às vezes, tenho de tomar decisões, uns ficam de fora, outros no banco..."

Autor: Sofia Lobato