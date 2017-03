Continuar a ler

Com uma vantagem de dois golos depois da vitória por 3-1 no Bernabéu , Zidane espera uma missão complicada na visita ao San Paolo. "O Nápoles é uma equipa que perde muito pouco. Sabemos a dificuldade do encontro, mas estamos prontos para jogar esta 2.ª mão", referiu, lembrando que conhece muito bem o ambiente no estádio napolitano devido à sua passagem pela Juventus como jogador."Nunca foi fácil jogar aqui. Os adeptos estão sempre com a sua equipa. Ao mesmo tempo, é muito bonito. Gosto destes ambientes onde os adeptos pressiona. É muito bonito para a sua equipa mas também para os rivais. Também é uma motivação suplementar para nós", sublinhou o treinador do Real Madrid, relativizando o poderio do ataque do Nápoles."Não estou preocupado, porque sei que jogamos contra um boa equipa e estamos habituados a jogar encontros assim. Mas o nosso ataque também é muito bom. Amanhã veremos um grande jogo", acrescentou Zidane, esperançado em ver a intensidade demonstrada pela sua equipa em Eibar: "Esse é o caminho, mas a época tem momentos diferentes. Nos últimos jogos não tínhamos feito as coisas muito bem, mas fico com o jogo de Eibar. Estamos bem."