"O Real Madrid é único e cada vez que acontece alguma coisa aqui é porque se trata do Real Madrid. Sabemos que incomodamos e não vamos mudar isso. Há que viver com isso. Sabemos que quando ganhamos é porque estamos bem e fazemos bem as coisas. Não dependemos de nada nem de ninguém. Podemos fazer as coisas ainda melhor se estivermos concentrados. Agora vem aí o final da temporada e os pontos ainda são mais importantes. Estamos concentrados em nós e não nos outros".



Zidane viu o Barcelona fazer história esta semana na Liga dos Campeões, nada que tenha assustado o treinador do Real Madrid na véspera de mais um jogo da Liga espanhola, frente ao Betis (domingo, 19H45)."O Barcelona não está mais perigoso do que antes. É a mesma equipa e não vai mudar nada", afirmou o técnico francês este sábado em conferência de imprensa, não querendo entrar em polémica quanto à 'ajuda' da arbitragem que os catalães possam ter tido no jogo com o PSG, focando-se apenas no 'seu' Real Madrid.

Autor: Sofia Lobato