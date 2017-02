Continuar a ler

"Não quero falar mais neste tema. Cada um pode opinar o que quiser. Não estou de acordo com o que se tem dito. O que me importa são os jogadores, que são um espectáculo, respeitosos, profissionais e muito bons", observou.



Recorde-se que terão sido brindes sem grande valor monetário oferecidos ao juiz, mas o que é certo é que a polémica estalou depois de Fernando Roig, presidente do Villarreal, ter dito que o árbitro Jesús Gil Manzano saiu do estádio com um saco oferecido pelo Real Madrid. No mesmo estariam, segundo o jornal 'Marca', porta-chaves, pins e canetas.

A antevisão de Zinedine Zidane à receção do Real Madrid ao Las Palmas, agendada para quarta-feira, começou com o treinador francês a comentar ao em Espanha, que envolve os merengues e as prendas oferecidas aos árbitros."Não me meto naquilo que fazem os árbitros e penso que os meus jogadores também não. Os meus jogadores respeitam muito as equipas de arbitragem. Aquilo que conquistamos é apenas com base no que fazemos em campo. Tenho um balneário espectacular. Custa-me que algumas pessoas não acreditem nisso. Vou até à morte por eles", respondeu Zidane na conferência de imprensa na capital espanhola, depois do árbitro do Villarreal-Real Madrid ter sido 'apanhado' a sair do El Madrigal com sacos com prendas dos blancos.

Autor: Diogo Jesus