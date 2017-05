Continuar a ler

O treinador do Real Madrid foi depois questionado sobre Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Gareth Bale e até sobre o seu futuro, mas Zidane sublinhava que só o jogo em atraso da 21.ª jornada interessava: "Só penso no jogo de amanhã", afirmou, garantindo que Ronaldo não ficará a descansar.Quanto a James Rodríguez, sair ou não no final da época , Zidane desvalorizou a questão: "Não há nada a dizer. Não treinou porque sentiu dores [no pé direito], mas está aqui e só pensamos nos três jogos que nos faltam para terminar a época [dois para o Campeonato e a final da Champions]. E o mesmo fez com Bale, que segundo a imprensa espanhola está a seguir um regime especial para recuperar a tempo de jogar a final da Liga dos Campeões: "Hoje não é dia para se falar disso. Bale está melhor e já está a treinar no relvado, o que é positivo. Mas primeiro há que pensar no jogo com o Celta e Bale não vai estar."