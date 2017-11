A um mês da reabertura do mercado, Zidane não planeia 'ir às compras'. O treinador do Real Madrid afiançou esta segunda-feira, na antevisão do jogo de terça-feira da Taça de Espanha, com o Fuelabrada, que o clube merengue pode perfeitamente passar ao lado da janela de mercado, pois está satisfeito com o lote de jogadores que tem à sua disposição."Estou muito contente com o meu plantel, não quero que mude, não quero que ninguém saia. Mas no futebol tudo pode acontecer. Há mais gente, além de mim, a decidir estas coisas e poderemos ter de falar. Quando chegar o momento falaremos, mas pode ser que nada mude. Seguramente não sai ninguem."Mas não anda o Real à procura de um guarda-redes e de um avançado? "É isso que se diz? Não quero falar de nada. Sabemos que podemos contratar, mas não estamos a pensar nisso."