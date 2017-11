O Real Madrid já viveu dias mais fáceis. Com duas derrotas consecutivas, frente ao Girona (2-1) e ao Tottenham (3-1) , Zinedine Zidane foi alvo de críticas, mas o técnico francês, na véspera de defrontar o Las Palmas, acredita que é apenas um mau ciclo e que a equipa vai recuperar."Não sou o melhor treinador do mundo, como as pessoas dizem que sim. Tem a ver com a época que fizemos e aceito isso. Agora, não sou o pior treinador do mundo. Estou sempre no meio, nem acima, nem abaixo. A vida é um dia melhor, outro pior. Ultimamente, com as derrotas, não estamos contentes, mas isso não vai mudar em nada", afirmou.Zidane recordou que, na época passada, o conjunto madrileno também atravessou uma fase complicada mas, no final, não impediu de conquistar vários troféus. "No futebol, às vezes, há um mau ciclo. Tal como nos aconteceu na época passada, não é nada de novo. No final da época, atingimos objetivos importantes e é isso. A única maneira é pensar no próximo encontro e fazer tudo o que é possível para ganhar", rematou.

Autor: Bruno Dias