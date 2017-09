Continuar a ler

Embora tenha reconhecido que a exibição da sua equipa não foi positiva, Zidane acredita que a vitória caseira teria sido o resultado mais justo. "A bola não quer entrar. Nós criamos oportunidades de golo, corremos... Os jogadores dão tudo. Dói porque merecíamos ganhar. Há que aceitar este resultado e saber que a competição é longa", salientou. "Isto começou agora. Vamos seguir com o nosso trabalho", prosseguiu.



Desta forma, Zidane não acredita "que haja motivos para preocupações" até porque "a equipa vem de um bom jogo no San Sebastián (



O treinador aproveitou ainda para destacar que "não houve qualquer tipo de ansiedade com Cristiano Ronaldo", que, mesmo depois de ter rematado por 12 vezes, não conseguiu faturar. Recorde-se que o internacional português fez a sua estreia na Liga espanhola, esta época, depois de ter estado ausente, por castigo, nas quatro primeiras jornadas.

Oito pontos em somente cinco jornadas e a sete pontos da liderança. Este é o balanço do início do campeonato por parte do Real Madrid, que conheceu esta quarta-feira mais um dissabor inesperado, frente ao Betis (derrota por 1-0 em casa) . Apesar do mau momento, Zinedine Zidane, após o encontro, procurou transmitir uma mensagem de tranquilidade aos adeptos."Faltam muitas jornadas, não podemos deitar ao lixo todo o bom trabalho que fizemos até agora. Eu sou o treinador e o que precisamos, agora, é de tranquilidade", argumentou o técnico francês quando confrontado com a distância que separa os madrilenos do líder do campeonato, Barcelona.