"Sergio Ramos é o nosso capitão e um exemplo para todos. É certamente o jogador espanhol mais emblemático", sublinhou o técnico merengue que não quis alongar-se muito nos comentários ao caso que nos últimos dias tem estado em destaque em Espanha."Não quero falar mais sobre isto, o importante é que as duas equipas querem jogar futebol", disse, lembrando que tanto o Real Madrid como o Sevilha pediram "mais respeito pelos jogadores".

Real Madrid e Sevilha têm novo encontro marcado para este domingo, depois da eliminatória da Taça do Rei marcada pelos insultos dos adeptos a Sergio Ramos e consequente resposta do capitão merengue. O ambiente está quente em torno deste encontro da 18.ª jornada da liga espanhola, mas Zidane acredita que haverá respeito por todos os jogadores."Vamos ter outro jogo complicado, difícil, como foi o do outro dia. Possivelmente ainda mais complicado", admitiu o treinador merengue na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sevilha (domingo, às 19h45).

Autor: Marta Correia Azevedo