O treinador de 45 anos falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo com o Espanyol, da sétima jornada do campeonato espanhol.



"Além da renovação de contrato, o mais importante é que o Cristiano esteja em campo para defrontar o Espanyol. Isso é que interessa", acrescentou.



O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, mostrou-se este sábado otimista com a possibilidade de o avançado português Cristiano Ronaldo renovar contrato com os merengues, mas colocou-se algo à margem do tema."Essa discussão é entre o clube e o Cristiano. Tem tudo para correr bem. O clube não tem problemas com o Cristiano e o Cristiano não tem problemas com o clube", afirmou o técnico.

