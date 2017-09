Continuar a ler

Zizou não conta com Marcelo – pára um mês com uma rotura muscular – e Kroos é dúvida. Já Ronaldo, que fez um hat trick na única visita ao Mendizorroza, está operacional. "Chateia sempre não ter todos disponíveis. Mas nada podemos fazer. Tenho um jogo amanhã [hoje] para mostrar que mereço continuar aqui."



É um Real Madrid pressionado aquele que hoje vai jogar no terreno do Alavés, sobretudo depois da derrota inesperada frente ao Betis na 4ª feira. Os 7 pontos de atraso para o líder Barcelona podem ser demais para alguns mas não tiram o sono a Zidane."Não há uma explicação concreta para este atraso. Não marcámos ao Betis mas não estou preocupado e muito menos obcecado com esta fase. Pode suceder em qualquer liga e só temos de enfrentar. Temos um jogo amanhã [hoje] e queremos mudar a dinâmica. Se não criássemos oportunidades, estaria preocupado mas contra o Betis contei 27 ocasiões de golo. Temos a Liga perdida? Parabéns a quem o diz. Faltam 33 rondas, não faltam 4. Tranquilos que vamos acabar lá em cima", atirou o técnico francês, defendendo o seu trabalho: "Não há outro remédio senão recuperar. Azar? Se antes tinha mão para isto, agora sou azarado? Continuo a ter mão para isto. Quando cá cheguei também tinha muitos pontos de atraso."

Autor: Hugo Neves