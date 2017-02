Continuar a ler

O técnico dos merengues saiu ainda em defesa de Keylor Navas depois do guarda-redes ter sido um dos jogadores mais criticados após o jogo no Mestalla. "Confio muito em Keylor. Não podemos controlar os comentários que são feitos, e Keylor está habituado a isso. Todos podem fazer melhor, eu também, mas confio nele. Não podemos fazer sempre as coisas como queremos, no futebol há momentos em que é preciso trabalhar. E ele já está [a trabalhar]", sublinhou.



Zidane sublinhou ainda que Bale está a "100 por cento", sendo Varane e Danilo as únicas baixas da equipa. "Varane é uma baixa de peso. Não posso avançar com uma data de regresso, mas espero que volte rápido. Com uma lesão de grau 2 estará uns bons tempos de fora e há que pensar que temos outros jogadores que têm agora uma oportunidade".

Não há melhor remédio para superar uma derrota do que uma vitória e Zidane assume-o com todas as letras. Depois do desaire frente ao Valencia (derrota por 2-1) na quarta-feira, o Real Madrid só pensa nos 3 pontos possíveis de conquistar no domingo frente ao Villarreal (19H45)."Levantamos sempre a cabeça. Sabemos o que podemos fazer e o que temos de melhorar porque o campeonato é longo e difícil e, para as outras equipas, parece que somos sempre o adversário do ano. Contra o Real há sempre uma motivação maior e é preciso ter isso em conta. Vi o jogo [com o Valencia] mais vezes e o que se passou no Mestalla pode voltar a acontecer. O futebol é assim. Os adversários podem sempre dificultar-nos a vida. Tivemos pouco tempo para preparar esse jogo, mas as coisas são como são. O importante é que não se repita", afirmou o treinador este sábado em conferência de imprensa.

Autor: Sofia Lobato