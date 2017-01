O triunfo conquistado este sábado, por 2-1, diante do Málga, não foi suficiente para silenciar alguns assobios que se ouviram nas bancadas do Santiago Bernabéu. No final da pertida, confrontado com a situação, Zinedine Zidane foi cauteloso, mas pediu carinho, em vez de assobios, para si e para os jogadores."Creio que é a exigência, mas necesitamos de tranquilidade. Entendo as pessoas, porque é um público que quer mais da sua equipa, mas, por vezes, quando temos dificuldades, necessitamos que nos ajudem e que estejam por trás de nós. Não vou criticá-los, pagam o seu bilhete e querem mais da equipa. Mas, às vezes, o jogador necessita de carinho e o treinador também", avisou o técnico do Real Madrid, não escondendo a preocupação com as lesões que têm afetado a sua equipa.

Autor: João Lopes