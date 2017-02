Zidane diz que o assunto da renovação de Pepe não está nas suas mãos, mas volta a afirmar que gostaria que o internacional português continuasse no plantel merengue."[A continuidade de Pepe] é um assunto que já não é meu. Pepe é um jogador importante, que quando joga cumpre, que é o que me interessa. Vou contar com ele até final. Haverá partidas em que joga e outras em que não joga, mas nada vai mudar. Temos oito defesas muito bons e há sempre quem tenha que ficar de fora", afirmou o treinador do Real Madrid esta terça-feira na conferência de antevisão do jogo com o Valencia , em atraso da 16.ª jornada da liga espanhola.Pepe termina contrato com o Real Madrid a 30 de junho, estando livre para negociar. A China é uma das hipóteses em cima da mesa.