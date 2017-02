Zinedine Zidane abordou a derrota desta quarta-feira com o Valencia salientando a má entrada do Real Madrid no jogo em atraso da 16.ª jornada."Perdemos o jogo em 10 minutos. Entrámos muito mal. Normalmente a nossa maior virtude é entrar bem, mas hoje foi ao contrário. Sofremos dois golos e depois ainda conseguimos fazer coisas boas, mas já foi tarde. Isto não costuma acontecer-nos, mas a questão é que num jogo tão importante como este... Faltou-nos muita coisa hoje. Não vou criticar o Valencia. Estiveram bem nos primeiros 10 minutos e depois recuaram. Parabéns para eles", frisou o técnico dos merengues.Ainda assim, o francês afirmou não estar preocupado com a equipa nem com os possíveis efeitos deste desaire: "Efeitos? Espero que nenhuns. O futebol castiga-te se não estiveres atento e nos primeiros minutos não estivemos. Agora é pensar no próximo jogo".

Autor: Luís Miroto Simões