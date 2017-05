Depois de ter assumido o comando do Real Madrid em janeiro de 2016, Zinédine Zidane conquistou a Liga dos Campeões logo no ano de estreia. Agora, juntou-lhe o título espanhol e o técnico francês não escondeu a euforia após o triunfo em Málaga, que sentenciou o campeonato, na última jornada, deixando o Barcelona a três pontos."Estamos muito contentes. Depois de 38 jornadas chegamos aqui e conseguimos. Conquistámos uma das ligas mais bonitas do mundo e foi maravilhoso. Como treinador não há nada melhor. Profissionalmente é o dia mais feliz da minha vida. Mais do que isto não se pode conseguir. Os jogadores mereceram. Sofremos todos, mas eles correm, lutam e alegro-me por todos. Todos foram importantes. A chave do êxito da equipa foi isso", frisou Zizou.Aos 44 anos, Zidane conquista a Liga espanhola com treinador, depois de a ter ganho também como jogador, igualmente ao serviço do Real Madrid, em 2002/03. Mas esta época ainda pode fazer mais história, pois tem já no horizonte a final da Liga dos Campeões, a 3 de junho, frente à Juventus. Mas garantiu que, para já, não pensa nisso."Agora não pensamos em Cardiff. Pensamos em festejar. Vamos para Madrid, à Cibeles, a ver os adeptos, porque eles têm que ver a sua equipa. Vamos aproveitar este momento e festejar com os adeptos na Cibeles. Depois teremos tempo para preparar a final da Champions", lembrou o técnico francês, dedicando o triunfo na Liga a "todos os madridistas e aos que estiveram por trás da equipa", mas também à sua família e particularmente ao seu irmão mais velho.