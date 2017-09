Bale e Cristiano Ronaldo (bis) conduziram o Real Madrid à vitória por 3-1 em Dortmund e no final a dupla mereceu vários elogios"Quando vês o Cristiano e o Gareth a jogar assim, só podes ficar feliz", afirmou Zidane, enquanto Sergio Ramos referiu Zidane no comentário ao jogo."Nota-se imenso quando eles estão com sorte na 'cara da baliza'. Oxalá continuem assim", acrescentou Sergio Ramos.