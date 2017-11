Zidane está de olho em Anthony Martial e o jogador francês estará disposto a deixar o Manchester United para se juntar ao compatriota no Real Madrid. O avançado, de 21 anos, 'encaixa' no estilo de jogador que o treinador aprecia e seria o homem certo para apoiar Ronaldo (de 32 anos) e Benzema (quase 30) no ataque merengue. Segundo avança o Daily Mail, o Real Madrid poderia oferecer até 89 milhões de euros no verão.Zidane não é particular fã de Mayoral e, depois da saída de Morata, o técnico considera indispensável a chegada de um avançado que dê garantias.O jogador francês tem contrato com os red devils até 2019, chegou ao clube no verão da época de 2015/16 proveniente do Monaco, e custou 80 milhões de euros. Chegou a ser sondado pelo Barcelona depois da saída de Neymar para o PSG.