O treino do Real Madrid desta segunda-feira contou com Gareth Bale em pleno, já recuperado da lesão na perna esquerda, e Zidane planeia colocá-lo em campo esta terça-feira, no jogo com o Fuenlabrada. O treinador não vê a hora de voltar a reunir três dos seus craques em campo..."A ideia é que Bale jogue, veremos durante quanto tempo. Quero vê-lo a 100 por cento o mais rapidamente possível mas a sua recuperação plena não depende de mim. Vejo-o bem. Precisa de jogar e o ritmo que demonstrar vai indicar-nos o caminho a seguir. Quero ver Ronaldo, Bale e Benzema a jogar juntos de novo, há muito tempo que isso não acontece", frisou o treinador, adiantando que Kavocic deverá atuar durante os 90 minutos, que Keylor Navas também será utilizado e que Sergio Ramos ficará de fora.Sobre o encontro com o Fuenlabrada, relativo à segunda mão da Taça de Espanha (os merengues venceram o primeiro jogo por 2-0), Zidane referiu que a equipa vai "terminar o trabalho" que começou. "O primeiro jogo foi bom, marcámos dois golos, estivemos bem. Agora temos de dar continuidade, jogar bem, ganhar e passar a eliminatória."