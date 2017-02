Boas notícias para Zinedine Zidane, que esta quinta-feira viu serem reintegrados no grupo de trabalho o lateral Marcelo e o médio Modric, o que significa que, caso não surja qualquer impedimento de última hora, poderá contar com ambos no encontro de domingo, frente ao Celta de Vigo, relativo à 21.ª jornada da Liga espanhola.O defesa brasileiro está totalmente recuperado de uma lesão num tendão da perna esquerda, enquanto o médio croata ultrapassou as queixas no adutor direito, lesões sofridas no encontro da ronda 20 do campeonato, a 21 de janeiro, frente ao Málaga, que os merengues venceram, por 2-1.Um pouco mais atrasados em termos de recuperação estão Gareth Bale e Carlos Carvajal, que apesar de também já se treinarem com o restante grupo de trabalho, fazem-no de forma ainda muito condicionada e não serão, seguramente, opção para a visita aos Balaídos.

Autor: João Lopes