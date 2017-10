"Se eu vou renovar? É uma boa pergunta. Estou feliz, as coisas acontecem naturalmente, mas é uma questão a que o presidente pode responder melhor. Agora, estou feliz e faço o que mais gosto." A declaração de Ronaldo logo após o jogo em Dortmund, para a Champions, fez soar o alarme em Espanha, de tal forma que a imprensa questionou ontem Zidane sobre um eventual prolongamento de contrato do craque português, o qual está válido até 2021. Mas o técnico francês não pretende intrometer-se no tema, antes apostar em CR7 para vencer hoje o Espanyol de Quique Flores.

"Vejo-o bem, o que lhe interessa é jogar e marcar golos... no resto não me vou meter. A discussão sobre a renovação é entre o Cristiano e o clube, ele vai ficar e está ótimo. Contrato à parte, o importante para ele é jogar", atirou o técnico francês, de 45 anos, revelando, sim, preocupação com Bale: "Tem sobrecarga [muscular], não é grave, mas não vamos queremos arriscar. Veremos como se sente amanhã."

Continuar a ler

Por fim, reconhece que CR7 é um bom modelo para Asensio. "Asensio tem razão quando diz que Ronaldo é um exemplo. Sobretudo pela energia que transmite ao grupo", diz. O Real tenta interromper a série de três jogos seguidos sem ganhar em casa para a Liga sem Carvajal: o lateral é baixa por ter contraído um vírus que afeta o pericárdio, membrana que protege o coração. Valverde elogia Semedo Em dia de referendo na Catalunha, Camp Nou vai encher e o líder Barcelona tenta manter o registo 100 por cento vitorioso frente ao Las Palmas, que estreia o técnico Pako Ayestarán. Valverde terá André Gomes e Nélson Semedo, o qual elogiou: "Em Lisboa foi brilhante. Dá garantias contra qualquer adversário."

Autor: Hugo Neves