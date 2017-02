Continuar a ler

Para o jogo com o Espanyol agendado para sábado (15H15), apenas três dias depois do encontro da Champions, o técnico não abriu muito o jogo sobre a possibilidade de rodar a equipa, mas deu uma garantia. "Morata vai ser titular e não vai ser o último jogo em que isso acontece", assumiu, sublinhando que não quer ver o jogador fora do Bernabéu. "Não gostava que se fosse embora. É verdade que tem tido menos minutos do que Karim [Benzema], mas já teve minutos. Esta é a sua casa."



Na convocatória para o encontro da 23.ª jornada da liga espanhola estará também Bale, já recuperado de lesão no tornozelo direito.



"Vai estar na convocatória. A ideia é que tenha minutos. Ele também tem vontade de estar connosco. (...) [Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo]. Todos sabem o que eles podem fazer. Estou muito contente por tê-los todos disponíveis e espero que continue assim até ao fim época".

Zidane voltou esta sexta-feira a sair em defesa de Cristiano Ronaldo. Na sua pior época em média de golos, o internacional português tem outras armas para mostrar em campo, como fez questão de sublinhar o treinador do Real Madrid "O que ele sabe fazer, ninguém lhe retira, todos pensamos o mesmo e ele vai continuar marcar golos. Isso não vai mudar. Mas ele pode fazer outras coisas e está a fazê-lo de forma fenomenal: não é um jogador que só faz golos, assiste e joga, está a fazê-lo como vimos no jogo com o Nápoles", afirmou em conferência de imprensa.

Autor: Sofia Lobato