Na quarta-feira, Zidane optou por não convocar o internacional português para o jogo da Taça do Rei, em que o Real Madrid venceu o Sevilha (3-0), mas no sábado Cristiano Ronaldo voltará a ser opção na Liga, frente ao Granada.O treinador francês sublinhou que o português tem sempre vontade de jogar, mas que é inteligente e que com diálogo se conseguem fazer acertos."O que queremos é ganhar tudo o que temos pela frente", acrescentou, reiterando que a sua necessidade de gerir a utilização de um jogador que considera "um líder, dentro e fora de campo".Zidane revelou que mesmo quando não joga o internacional português fala com cada um dos jogadores no balneário e que se envolve: "sabe que é muito importante, os restantes sabem como transmite uma energia tremenda. É importante para o grupo porque é um autêntico líder".O treinador do Real Madrid disse também que a aposta em Cristiano Ronaldo, de 31 anos, mais como avançado não é uma ideia fechada, já que o internacional luso pode jogar em qualquer posição, embora reconheça que agora joga mais na posição '9'."Vamos mudando, é uma fase, não é fixo, pode jogar em qualquer sítio. É difícil fazer mais golos do que os que está a fazer, esperemos que continue assim", justificou o técnico.