Zidane, que devido às conquistas da Liga dos Campeões, Supertaça Europeia e Mundial de Clubes com o Real Madrid, foi considerado pela 'France Football' como o melhor treinador francês em 2016, explicou como comanda uma equipa cheia de estrelas mundiais.



"O que eu quero é mostrar que todos são importantes. Os jogadores têm bons desempenhos, porque estão comprometidos e complementam-se muito bem como equipa", defendeu o francês.



Para Zizou, um dos segredos é saber como funciona uma equipa devido ao seu passado como jogador de topo e treinador adjunto e ter as ideias claras sobre o que quer da sua equipa.



"Tem que se ganhar todos os jogos, um após o outro", disse o treinador, para quem "o trabalho sem talento não chega".



O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, que na segunda-feira perdeu a eleição de Treinafdor do Ano FIFA para Claudio Ranieri (Leicester), numa votação em que entrou também o selecionador nacional Fernando Santos, atribuiu esta terça-feira a sua atitude positiva ao facto de saber que sempre teve "uma boa estrela"."A minha boa estrela esteve sempre presente no meu pensamento, mesmo quando as coisas não correm bem, estou consciente dessa presença. Por isso, sou sempre positivo, ainda que normalmente tenha um ar sério", disse Zidane, em declarações publicadas hoje na revista 'France Football'.

Autor: Lusa