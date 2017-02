Continuar a ler

"Há momentos da temporada que passas mal. Não é um problema de pressão, porque isso tens todos os dias. Isso vai sempre acontecer num grande clube. O Real nunca joga sozinho e às vezes o rival consegue surpreender-nos. Temos de trabalhar duro para estar todas as partidas a 100%", observou o técnico dos blancos.



"O Las Palmas é um rival complicado. Empatámos na primeira volta infelizmente [2-2], foi pena terem-nos marcado nos últimos minutos. É uma equipa que sabe ter a bola e vamos tentar que não consigam ter espaço no Bernabéu", desejou Zizou, que não promete apostar em CR7, Benzema e Bale no onze: "Amanhã verão. Estou cansado deste tema. Amanhã vou decidir..."



"Regresso de Jesé? Oxalá que ele esteja bem no Las Palmas. Gosto muito dele como pessoa e jogador. Tem uma grande qualidade e um enorme potencial. As coisas não correram bem no PSG, não teve os minutos que precisava para se mostrar, e espero agora que recupere as sensações no Las Palmas", elogiou o treinador sobre o ex-Real Madrid, que foi contratado no verão pelo Paris SG e agora emprestado ao Las Palmas.



"Eu dou confiança a todos os meus guarda-redes. Depois a pressão é sempre inevitável. Quando não estás bem, criticam. E quando brilhas, és o melhor", respondeu Zidane, a uma pergunta sobre o eventual mau momento de Navas.



Com 22 golos sofridos em 23 jogos no campeonato, os problemas defensivos do Real Madrid estão na ordem do dia. Na antevisão à receção ao Villarreal, Zidane está confiante que tem a solução, numa partida que espera dificuldades no regresso de Jesé a Santiago Bernabéu."A equipa está bem, após um triunfo complicado em Villarreal. Sabemos da importância de todas as partidas e estamos preparados. É preferível ter mais dias para recuperar fisicamente os jogadores mas é este o calendário e temos de aceitá-lo. Golos sofridos? É um problema que tem solução e estamos a procurar arranjá-la de forma interna. Temos de juntar mais as linhas mas os adversários também têm qualidade", explicou o treinador francês, antes de desvalorizar os altos e baixos dos merengues.

Autor: Diogo Jesus