Zidane abordou igualmente o formato da competição, disputada a duas mãos. "Eu conformo-me com o que há, embora em outros países se faça de outra maneira. Em Espanha a prova tem duas mãos mas não tenho problemas com isso. É verdade que não ganhei mas tenho a esperança de um dia vencer", acrescentou o francês.



Sobre as medidas de segurança que o clube adotou para o próximo jogo do campeonato,



"Nós vamos jogar uma partida de futebol, teremos segurança como sempre. Vamos pensar apenas em preparar a partida e não naquilo que poderá acontecer durante o jogo", concluiu Zizou.





Zinedine Zidane tem uma falha no seu grande currículo: nunca ganhou a Taça do Rei. Perante isso, na conferência de antevisão do jogo de quarta-feira entre o Real Madrid e o Fuenlabrada, a contar para a 4.ª ronda da prova espanhola, o francês relega esse facto para segundo plano e não percebe porque é que ainda não tem esse troféu no seu palmarés."Não tenho explicação nenhuma para o facto de não ter ganho a Taça do Rei. É uma competição importante, não é um troféu menor. Estamos tão ansiosos para jogar a Taça como em todas as competições e queremos dar o máximo. Vamos tentar fazer um bom jogo e pensar que todas as partidas são para vencer", afirmou o técnico merengue.

Autor: Bruno Dias