"Tenho muito respeito por Ronaldo porque é um exemplo para todos os outros jogadores do plantel. É bom que tenha marcado na liga e o que queremos é que se sinta confortável sempre", acrescentou o treinador francês no lançamento da partida diante do clube londrino que, sublinha, não é só o avançado inglês:



"As coisas estão a sair bem ao Kane, é um jogador fundamental na equipa, mas o Tottenham não é só o Kane. É uma equipa muito boa e temos de preparar bem o jogo. Amanhã tem lugar a primeira 'final' deste grupo. As duas equipas somam o mesmo número de pontos. Queremos fazer um bom jogo e acredito que o iremos conseguir. Oxalá consigamos os três pontos", acrescentou Zidane.

A Liga dos Campeões tem sido a prova de eleição para Cristiano Ronaldo nesta temporadas no que toca a golos. O internacional português só se estreou a marcar na liga espanhola no sábado, diante do Getafe, mas no Grupo H da Champions leva quatro golos em duas jornadas, menos um do que Harry Kane, avançado do Tottenham que enfrentará terça-feira no Santiago Bernabéu."Estou feliz por ele, pois merecia. Trabalha de forma incansável e quer melhorar sempre tudo o que faz", afirmou Zinedine Zidane em conferência de imprensa nesta segunda-feira referindo-se ao golo que o internacional português marcado ao Getafe.