Continuar a ler

"Sabemos que é outro jogo e vai ser complicado, porque o Sevilha quer ganhar esta partida. Será duro, vamos sofrer de certeza mas estamos preparados. Temos de estar muito concentrados no início do desafio e depois logo veremos como evolui", referiu o técnico, recusando-se a comentar a ausência dos jogadores do Barcelona na gala da FIFA.



Para Zizou, "esta é uma semana importante", até porque ao Sevilha na Taça segue-se... o Sevilha para a Liga espanhola. "O adversário tem feito um grande trabalho com uma equipa forte e recheada de bons jogadores. São dois jogos fundamentais para nós", explicou, antes de confirmar a total disponibilidade de Casemiro: "Já descansou muito devido à lesão de longa duração. Agora está bem e sabemos a sua importância para o equilíbrio da equipa. Veremos quem vai jogar amanhã [hoje]."



Milan e Juventus na mira



Se não perder hoje no Pizjuán, o Real de Zidane, além de igualar o Nottingham de Clough, fica a dois jogos do Milan de Capello e a três do recorde da Juventus – considerando as principais ligas europeias –de Del Neri e Conte. Para bater o recorde, o Real não pode perder contra Sevilha (duas vezes), Málaga, Real Sociedad e Celta.



"Sabemos que é outro jogo e vai ser complicado, porque o Sevilha quer ganhar esta partida. Será duro, vamos sofrer de certeza mas estamos preparados. Temos de estar muito concentrados no início do desafio e depois logo veremos como evolui", referiu o técnico, recusando-se a comentar a ausência dos jogadores do Barcelona na gala da FIFA.Para Zizou, "esta é uma semana importante", até porque ao Sevilha na Taça segue-se... o Sevilha para a Liga espanhola. "O adversário tem feito um grande trabalho com uma equipa forte e recheada de bons jogadores. São dois jogos fundamentais para nós", explicou, antes de confirmar a total disponibilidade de Casemiro: "Já descansou muito devido à lesão de longa duração. Agora está bem e sabemos a sua importância para o equilíbrio da equipa. Veremos quem vai jogar amanhã [hoje]."Se não perder hoje no Pizjuán, o Real de Zidane, além de igualar o Nottingham de Clough, fica a dois jogos do Milan de Capello e a três do recorde da Juventus – considerando as principais ligas europeias –de Del Neri e Conte. Para bater o recorde, o Real não pode perder contra Sevilha (duas vezes), Málaga, Real Sociedad e Celta.

Igualado o recorde interno de 39 jogos sem perder do Barcelona, o Real Madrid de Zidane já persegue séries fora do seu país e tenta hoje, no Sánchez Pizjuán, repetir o feito do Nottingham Forest de Brian Clough nos anos 70 do século passado. Contabilizando todas as competições, a máquina inglesa de Clough chegou aos 40 jogos seguidos sem perder em 1978 e Zidane pode voltar a fazer história, mas o técnico... nem do triplete quer ouvir falar."Nós não pensamos nisso, apenas no dia-a-dia. O triplete é o objetivo de todos os clubes mas ainda está longe, não podemos pensar nisso agora", disse Zidane, que volta a poupar Ronaldo e Modric nesta 2ª mão dos ‘oitavos’ da Taça do Real. E deixa um aviso à equipa, apesar do 3-0 na 1ª mão.

Autor: Hugo Neves