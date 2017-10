Zidane chega ao jogo 100: quatro coisas que provavelmente não sabia sobre ele

Zinedine Zidane chega este sábado frente ao Getafe aos 100 jogos como treinador do Real Madrid e na abordagem ao jogo recusou a ideia de que possa vir a orientar o Barcelona."Tenho o coração 'blanco'. Já como jogador era igual. Depois do Real Madrid perguntaram-me se queria jogar noutros clubes e respondi que não. Veremos, mas não", referiu Zidane.Sobre o facto de chegar ao jogo 100, Zidane recordou que tem vivido "momentos muito bonitos" no Real Madrid e destacou a conquista do campeonato como o que mais o marcou.