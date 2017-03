Continuar a ler

Zidane vai reencontrar Carlo Ancelotti, do qual foi adjunto no Real, mas faz questão de desvalorizar esse facto. "Ainda não falei com ele. Fui adjunto dele, aprendi muito com ele, é uma boa pessoa e sabemos o que ele conseguiu aqui. Conhecemo-nos muito bem, mas tudo pode acontecer num jogo. O importante para estes encontros não é a organização mas sim a atitude, a abnegação que vamos colocar em campo", adiantou.O técnico do Real Madrid recusou ainda falar em favoritos neste duelo de gigantes. "Há 50% de possibilidades para cada um, é sempre assim. Habitualmente, dizemos que é mais favorável jogar a 1.ª mão fora de casa [o que é o caso para o Real Madrid] e a segunda em casa, mas eu não tenho preferência. É evidente que teremos de marcar golos, sempre importantes fora de casa", frisou.Mas Zidane não pensa apenas na Champions. "É sempre bom ganhar tudo. Tenho a ambição de conquistar a Liga dos Campeões e a Liga espanhola, queremos cumprir os dois objetivos. E é só. Faltam-nos cincoi jogos para a final da Champions e temos mais doze na Liga", concluiu.