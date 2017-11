A polémica em torno do golo de Messi que não foi validado pelo juiz da partida entre o Barcelona e o Valência, foi, naturalmente, tema de debate na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta terça-feira do Real Madrid com o Fuelabrada, relativo à Taça de Espanha. Teria o caso acontecido se houvesse videoárbitro em Espanha? Será Zidane adepto do VAR?"Os responsáveis pelo futebol espanhol é que vão decidir isso, mas todos sabemos que a tecnologia muda e esse será um sistema que melhora o futebol. Todavia, como disse, cabe aos dirigentes do futebol espanhol decidir sobre isso", respondeu o técnico francês, que também não quis entrar em grandes discussões quando lhe perguntaram se parece "um atraso" o facto de Espanha ainda não ter aderido ao VAR. "Não vou entrar por aí, não ando à procura de polémica. Há mais gente que pode e quer falar sobre isso, faz parte do seu trabalho, não do meu. Como treinador e apaixonado pelo futebol posso dizer que queremos que o futebol melhore, sem dúvida, mas esse não é assunto meu."